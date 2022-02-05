الرابطة المحترفة الثانية: نتائج مقابلات الجولة الخامسة للمجموعتين الأولى والثانية

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الخامسة للمجموعتين الاولى والثانية ضمن المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:

المجموعة الأولى:

الملعب التونسي – النادي البنبلي 0 – 0

النجم الرادسي – القلعة الرياضية 2 – 1

الملعب الصفاقسي – أولمبيك مدنين 1- 0

الترتيب ن ل

1- الملعب التونسي 11 5

2 – النادي البنبلي 8 5

3- الملعب الصفاقسي 7 5

4- القلعة الرياضية 5 5

– النجم الرادسي 5 5

6- أولمبيك مدنين 3 5

المجموعة الثانية:

الأولمبي للنقل – كوكب منزل النور 1 – 0

جندوبة الرياضية – أمل جربة 0 – 1

جمعية جربة – شبيبة القيروان 2 – 1

الترتيب ن ل

1 – جمعية جربة 11 5

2 – شبيبة القيروان 10 5

3- أمل جربة 9 5

4 – الأولمبي للنقل 5 5

5 – جندوبة الرياضية 3 5

6- كوكب منزل النور 2 5

وتقام غدا الأحد مباريات الجولة الخامسة للمجموعتين الثالثة والرابعة.