 الاعلان خلال الأسبوع القادم عن القرارات الخاصة بالمنظومة التربوية ورزنامة الامتحانات

أفادت المديرة العامة للمرحلة الأولى للتعليم الابتدائي بوزارة التربية نادية العياري اليوم السبت أنه من المنتظر الاعلان خلال الأسبوع القادم عن القرارات الخاصة بالمؤسسات التربوية والسيناريوهات المحتملة في ظل الموجة الخامسة لانتشار فيروس كورونا

وأضافت نادية العياري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن السيناريوهات المحتملة مرتبطة أساسا بنسق الوضع الوبائي وقرارات اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا مشيرة الى أن القرارات المرتقبة ترتبط بالخصوص برزنامة الامتحانات (تغييرها أو الإبقاء عليها) مرجحة بقاء الرزنامة على حالها

وأبرزت في هذا الصدد أنه تم عقد سلسة من اللقاءات ضمت العديد من المتفقدين البيداغوجيين لتقييم مدى تقدم البرامج التعليمية وسيتم إثر ذلك تنظيم لقاء مع الشريك الاجتماعي للخروج بالقرارات النهائية حسب تقديرها

من جهة أخرى أفادت المديرة العامة للمرحلة الاولى للتعليم الابتدائي أن انتشار الفيروس والعزوف عن التطعيم تسبب في غلق 372 من المؤسسات التربوية و 614 من الأقسام منذ العودة المدرسية في 15 سبتمبر 2021

ولفتت في هذا الخصوص الى أنه تم خلال العطلة الحالية (من 31 جانفي 2022 الى 5 فيفري الجاري) تنظيم حصص دعم وتدارك لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية والتلاميذ الذين تغيبوا عن الدراسة (بين 7 و10 أيام) جراء الاصابة بكوفيد-19 بعدد من المؤسسات التربوية لافتة الى استعداد الاطار التربوي الى تنظيم مثل هذه الحصص أيضا خلال أيام الآحاد

وأعربت عن ارتياحها من انقضاء الثلاثية الأولي دون مشاكل أو اضطرابات في التعلم معتبرة ان ذلك يفتح الطريق لانقضاء السنة الدراسية بأريحية باعتبار أن هذه الثلاثية هي الأطول على امتداد السنة الدراسية