الرابطة المحترفة الثانية – نتائج مقابلات الجولة الخامسة للمجموعتين الثالثة والرابعة

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الخامسة للمجموعتين الثالثة والرابعة ضمن المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد:
— المجموعة الثالثة :
في سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد – هلال مساكن 1-0
في المحمدية
مستقبل المحمدية – مستقبل وادي الليل 1-1
في المهدية
مكارم المهدية – مستقبل قابس 2-1
الترتيب ن ل
اولمبيك سيدي بوزيد 10 5
مكارم المهدية 8 5
مستقبل وادي الليل 6 5
مستقبل قابس 5 5
هلال مساكن 5 5
مستقبل المحمدية 4 5
— المجموعة الرابعة :
في قابس
الملعب القابسي – قوافل قفصة 0-1
في قربة
النادي القربي – سكك الحديد الصفاقسي 1-0
في بن عروس
سبورتينغ بن عروس – مرجان طبرقة 0-1
الترتيب ن ل
مرجان طبرقة 9 5
الملعب القابسي 8 5
النادي القربي 8 5
قوافل قفصة 8 5
سبورتينغ بن عروس 4 5
سكك الحديد الصفاقسي 3 5