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الرابطة المحترفة الثانية – نتائج مقابلات الجولة الخامسة للمجموعتين الثالثة والرابعة

2022/02/06 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الخامسة للمجموعتين الثالثة والرابعة ضمن المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد:
— المجموعة الثالثة :
في سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد – هلال مساكن 1-0
في المحمدية
مستقبل المحمدية – مستقبل وادي الليل 1-1
في المهدية
مكارم المهدية – مستقبل قابس 2-1
الترتيب ن ل
اولمبيك سيدي بوزيد 10 5
مكارم المهدية 8 5
مستقبل وادي الليل 6 5
مستقبل قابس 5 5
هلال مساكن 5 5
مستقبل المحمدية 4 5

— المجموعة الرابعة :
في قابس
الملعب القابسي – قوافل قفصة 0-1
في قربة
النادي القربي – سكك الحديد الصفاقسي 1-0
في بن عروس
سبورتينغ بن عروس – مرجان طبرقة 0-1
الترتيب ن ل
مرجان طبرقة 9 5
الملعب القابسي 8 5
النادي القربي 8 5
قوافل قفصة 8 5
سبورتينغ بن عروس 4 5
سكك الحديد الصفاقسي 3 5

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