الجرندي يبحث مع رئيس البنك الإفريقي للتنمية دعم التعاون للتقليص من تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، في محادثة جمعته برئيس البنك الإفريقي للتنمية، أكينومي أيودجي اديسينا، واقع العلاقات الثنائية بين تونس والبنك وإمكانيات تدعيمها بالنظر إلى الحاجيات المستجدة التي فرضتها جائحة كوفيد-19 ومدى تأثيرها على اقتصادية كافة الدول ولا سيما منها الإفريقية، وفق ما جاء في بلاغ للخارجية اليوم الأحد.

ومثل اللقاء، الذي جرى على هامش مشاركة الجرندي في الدورة العادية 35 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي، مناسبة لمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال مباحثات سابقة بين رئيس البنك ورئيسة الحكومة بشأن تنويع تدخلات البنك في مشاريع تنموية ذات قيمة مضافة بما يدعم فرص التنمية المستدامة في تونس.

واتفق الجانبان على مواصلة المشاورات في هذا الشأن “بما يعزز اسهامات البنك الإفريقي للتنمية في معاضدة جهود تونس لمواجهة التحديات الماثلة وتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي”، وفق ذات المصدر.