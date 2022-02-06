منوبة: تسجيل 71 اصابة جديدة بالكورونا بمنوبة

بلغ عدد الاصابات بفيروس كورونا بولاية منوبة اليوم الاحد 71 حالة اصابة ، ليبلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس بالجهة 404 حالة ، كما تضاعف عدد حالات الشفاء ب176 حالة جديدة، وفق معطيات الادارة الجهوية للصحة بمنوبة اليوم الاحد .

كما بلغ عدد حالات ايواء بحالات الاصابة بالكورونا بولاية منوبة 07 حالات بقسم الكوفيد بمعهد القصاب وذلك من جملة 33 اسرة اوكسجين متوفرة بالجهة وموزعة بين القصاب والمستشفى المحلي بطبربة.

واكدت المديرة الجهوية للصحة بمنوبة ايمان الحباسي لوات، انخفاض عدد الاصابات مقارنة بالفترة المنقضية ، وعدم تسجيل الجهة عدد كبير من حالات الايواء بالمستشفيات ، وحالات الوفيات ، مشيرة الى ان بلوغ 1015 حالة وفاة منذ انتشار الجائحة ، ياتي بعد تحيين معطيات قديمة مع المستشفيات بالعاصمة .

وقد بلغت جملة الاصابات بفيروس كورونا بالجهة منذ انتشار الجائحة 37680 حالة من بينها 1015 حالة وفاة، و36261 حالة شفاء .

ودعت الحباسي كافة المواطنين وخاصة من كبار السن الى الاقبال على جرعة تعزيز المناعة، لحماية انفسهم من مخاطر الاصابة بفيروس كورونا، مبينة ان حالات الوفاة المحدودة التي سجلتها الجهة ، كانت اغلبها لكبار سن يعانون مشاكل صحية ، لم يتلقوا التلقيح او لم يتموا الجرعات المطلوبة.

وسجلت ولاية منوبة ، تلقيح مجموع 276 ألفا و635 شخصا حصلوا على جرعة اولى و238 ألاف و311 شخصا حصلوا على جرعتين من جملة 301 ألف شخص و285 شخصا، مسجلين بمنظومة التلاقيح “ايفاكس”.