سيدي بوزيد: مجموع 215341 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”

بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس “كورونا” في ولاية سيدي بوزيد إلى غاية، يوم امس الاحد، حوالي 215341 شخصا، وفق ما ذكره، اليوم الاثنين، المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “الكوفيد 19″، رفيق نصيبي.

وأشار نصيبي في تصريح لـ(وات)، إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ حوالي 120415 شخصا، فيما تلقى مجموع 16433 شخصا الجرعة الثالثة من التلقيح (جرعة تعزيز المناعة)، .

في المقابل، تعدّ الحالات التي شهدت أعراضا جانبية نتيجة تلقي اللقاح، 226 حالة، وذلك منذ بداية حملة التلقيح، كانت أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.

وذكر ذات المصدر، أن أجمالي الأشخاص الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس “كورونا”، بلغ 258809 أشخاص، حسب آخر تحيين.