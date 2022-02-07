عاجل: وزارة الداخليّة تبلغ يوسف بوزاخر بأنه مستهدف بعمليّة ارهابيّة

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر اليوم الاثنين 07 فيفري 2022 أنه قد تمّ تبليغه بصفة رسميّة من قبل مصالح وزارة الداخلية بأنه محلّ استهداف بعمليات ارهابية.

وتابع بوزاخر قائلا ” نحن نتعرض منذ مدة الى حملة تشهير وتجييش الرأي ضدنا ”

وبخصوص التعزيزات الأمنية المتواجدة في محيط المجلس، صرّح يوسف بوزاخر بأنهم هم من طلبوا تعزيزات أمنية بمناسبة المسيرة التي انتظمت أمس لحماية المقر لكن هذه المسيرة تحوّلت إلى محاولة للاستلاء عن المقر من خلال غلقة بسلاسل حديدية.

وشدّد بوزاخر على مواصلة عمل القضاة صلب المجلس الأعلى للقضاء.