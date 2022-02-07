كاس إفريقيا للأمم: ليفربول يهنئ ساديو ماني بالتتويج و يواسي محمد صلاح

وجه نادي ليفربول الإنقليزي رسالة تهنئة للسنغالي ساديو ماني بعد تتويج منتخب بلاده بكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم اثر الفوز مساء الاحد بركلات الترجيح 4-2 (الوقتان الاصلي والاضافي 0-0) على حساب المنتخب المصري.

وشارك ساديو ماني في المباراة بأكملها وأهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، ونفذ ركلة الترجيح التي منحت السنغال الفوز في ظل تألق محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر والذي توج بجائزة رجل المباراة.

وكتب ليفربول عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” “أسد التيرانغا يفرض سطوته على إفريقيا. كل التهاني لساديو ماني على فوزه رفقة المنتخب السنغالي بـكأس الأمم الإفريقية”.

كما حرص النادي الإنقليزي على توجيه رسالة للاعبه الاخر محمد صلاح تمنى فيها لمهاجم المنتخب المصري الأفضل في المستقبل. ونشر بعدها تغريدة أخرى جاء فيها “يجب أن تفتخر بالأداء الرائع الذي قدمته طوال هذه المنافسة يا محمد صلاح”.

وخسر المنتخب المصري اللقب الافريقي في مباراة جاءت قوية نجح المنتخب السنغالي في حسم نتيجتها لصالحها بركلات الترجيح ليتوج بأول كأس أفريقيا في تاريخه بعد أداء قوي طيلة الدورة ختمها أمام المنتخب المصري حامل سبع كؤوس افريقية.