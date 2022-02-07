بريطانيا وأيرلندا تتقدمان لاستضافة يورو 2028 بدلا من كأس العالم 2030

قالت اتحادات كرة القدم في إنقلترا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا وبلاد الغال وجمهورية أيرلندا في بيان مشترك يوم الاثنين إن بريطانيا وأيرلندا أعلنتا عن خطط للتقدم لاستضافة بطولة أوروبا 2028 لكرة القدم.

وبهذا تخلت هذه الاتحادات الخمسة عن خطط للتقدم لاستضافة نهائيات كأس العالم للعبة الشعبية في 2030 وقررت التركيز على البطولة الأوروبية 2028 بدلا من ذلك.

وجاء في بيان هذه الاتحادات أيضا أن استضافة النهائيات الأوروبية سيقدم فائدة اقتصادية أكبر لأصحاب الضيافة وستكون تكلفته أقل.

وأضاف البيان “نعتقد أن المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا يمكن لهما أن يقدما للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) ولكرة القدم الأوروبية شيئا مميزا في 2028 وتجربة كبيرة”.

وأقيمت بطولة أوروبا 2020 في عدة مدن عبر القارة العام الماضي واستضافت انقلترا الدور قبل النهائي والمباراة الختامية بينما ستقام نسخة المسابقة في 2024 في ألمانيا.