القصرين: القبض على شاب حاول طعن عون أمن بسبيبة

تمكّنت وحدات امنية مشتركة بولاية القصرين، اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على شاب حاول، الخميس المنقضي، طعن عون أمن بآلة حادة أثناء توليه حراسة فرع بنكي بمعتمدية سبيبة، وفق مصدر أمني بالجهة.

وذكر ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين أذنت اليوم بالا?حتفاظ بالمتهم، وهو أصيل احد ارياف سبيبة ومن مواليد 1995، مع مواصلة التحري معه من قبل فرقة الشرطة العدلية بمنطقة سبيطلة، واحالته على ا?نظار العدالة إلى حين استكمال الابحاث و التحريات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.

يذكر أن عون أمن تعرض الخميس المنقضي لمحاولة طعن بواسطة سكّين من قبل “شخص مجهول” عندما كان يباشر مهامّه بدوريّة أمنيّة أمام فرع بنكي بمنطقة سبيبة من ولاية القصرين، وذلك دون تحديد طبيعة العملية إن كانت إرهابية أو إجرامية.

وأكدت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، أن هذه العملية باءت بالفشل بعد أن تصدى عون الأمن للمعتدي ممّا اضطرّه إلى إلقاء السّلاح الأبيض الذي كان معه، وقد تواصلت التّحريات في الحادثة بالتّنسيق مع النّيابة العموميّة قصد القبض على المعتدي والكشف عن ملابسات العمليّة والتّحقق من طبيعتها.