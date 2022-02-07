بورصة تونس ينهي معاملات الإثنين على شبه استقرار

أقفلت بورصة تونس معاملات، الإثنين، على شاكلة حصّة، الجمعة 5 فيفري 2022، على شبه استقرار وسجل “توننداكس” تراجعا لم تتجاوز نسبته 0،04 بالمائة ليصل النقطة 7089،71 وسط حجم تداول جملي بلغت قيمته 10 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، “التونسيّة للأوراق المالية”

وبخصوص أداء الأسهم، فقد تصدر سهم بنك تونس والامارات قائمة الارتفاعات ليتطور سعره بنسبة 4،5 بالمائة ( 6،800 د).

كما حقق سهم “ايروسيكل” تطورا بنسبة 4،4 بالمائة ( 32،350 د) مستحوذا على معاملات بقيمة 648 ألف دينار. يذكر ان الشركة الام للمجموعة تمكنت في 31 ديسمبر 2021 من تحقيق رقم أعمال بقدر 148،1 مليون دينار اي بارتفاع بنسبة 24 بالمائة مقارنة بسنة 2020

وفي المقابل تقهقر سعر سهم شركة المغازة العامة بنسبة 4،5 بالمائة ( 14،330د) وسط حجم تداول لم تتجاوز قيمته 10 آلاف دينار. علما وأن السهم سجل أداء سلبيا منذ بداية سنة 2022 مسجلا تراجعا بنسبة 13،8 بالمائة.

وتقلّصت قيمة سهم ” لاندور” بنسبة 4،2 بالمائة ( 9،100 د) لتسجل شركة الأجبان حجم تداول بقيمة 34 ألف دينار.

فيما أحرز بنك وفاق الدولي على أكبر قسط من المعاملات ناهزت 71 بالمائة من جملة المبادلات بما يقارب 7 مليون دينار في ما اقفل السهم عند سعر 6،600 دون تغيير.