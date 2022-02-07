المهدية: الإطاحة بثلاثة من أكبر منظمي عمليات الهجرة غير الشرعية غي الجهة

تمكنت وحدات أمنية تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بالمهدية، الاثنين، من الإطاحة بثلاثة من أكبر منظمي عمليات الهجرة غير النظامية في الجهة، وفق ما أكده مصدر أمني في تصريح لـ”وات”.

وأوضح ذات المصدر أن الأشخاص الثلاثة، وهم من أصيلي ولاية المهدية، لهم سوابق متعددة في عمليات الهجرة السرية نحو السواحل الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.

وحجزت الوحدات المذكورة، خلال نفس العملية، مبلغا ماليا بقيمة 65 ألف دينار كانت بحوزة الأفراد الموقوفين، مع حجز سيارتين (02) محل تفتيش.

وأذنت النيابة العمومية، بعد استشارتها، باتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة في شأن الموقوفين.