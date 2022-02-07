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تطاوين: تسجيل 6 وفيات و123 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”خلال الـ48 ساعة

2022/02/07 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت الادارة الجهوية للصحة بتطاوين، خلال يومي 6 و7 فيفري الجاري، 6 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، 3 منها في معتمدية تطاوين الشمالية، وواحدة بكل من تطاوين الجنوبية، وبني مهيرة، ورمادة، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات الناجمة عن الوباء خلال العام الجاري الى 30 وفاة. كما سجلت الادارة الجهوية للصحة، وفق ما جاء في تحيينها اليومي للوضع الوبائي المتّصل بانتشار فيروس “كورونا”، الصادر اليوم الاثنين، 123 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”، خلال الـ48 ساعة الماضية، تتوزع الى 45 إصابة في تطاوين الشمالية، و28 في كل من تطاوين الجنوبية وغمراسن، و11 في رمادة، و8 اصابات في البئر الاحمر، واصابتين في بني مهيرة، واصابة واحدة في ذهيبة، ليرتفع بذلك العدد الجملي للمصابين خلال العام الجاري إلى 2320 مصابا
ويخضع حاليا 13 مصابا بفيروس “كورونا” للعلاج بقسم “كوفيد 19” بالمستشفى الجهوي بتطاوين الذي بلغ طاقة استيعابه العادية القصوى، و3 مصابين في قسم “كوفيد 19” بالمستشفى المحلي بغمراسن و3 اخرين في قسم “كوفيد 19” بالمستشفى المحلي برمادة

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