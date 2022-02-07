وزير التربية: اتخاذ القرارات اللازمة بشان السنة الدراسية الحالية في غضون الأسبوع الجاري

قال وزير التربية فتحي السلاوتي، اليوم الاثنين، انه في ظل تواصل انتشار فيروس كورونا تبقى كل الاحتمالات مطروحة بشان السنة الدراسية الحالية سواء باتمامها بصفة عادية او باللجوء الى الدمج.

وأعلن السلاوتي في تصريح ل(وات) على هامش اشرافه بجربة على افتتاح “لقاء قرطاج الخامس عشر للتامين واعادة التامين”، انه في غضون هذا الاسبوع سيقع اتخاذ القرارات اللازمة بشأن السنة الدراسية الحالية وذلك بالتنسيق مع الشريك الاجتماعي ومتفقدي مختلف المراحل التعليمية، وعلى ضوء تقييم مدى التقدم في انجاز البرامج الدراسية.

واكد الوزير ان اللجنة العلمية لمجابهة كورونا تبقى المرجع الوحيد لوزارة التربية، مبرزا حرص وزارة التربية على تنفيذ قرارات اللجنة دون تراجع لاسيما في ما يتعلق باغلاق المؤسسات التربوية بسبب كورونا اذا ما اقتضى الوضع ذلك.

وأوضح ان اللجوء الى غلق المؤسسات التربوية يظل اخر قرار لما له من اثار نفسية على التلاميذ واثار “كارثية” على التعلمات والمكتسبات العلمية للتلميذ تجلت بالخصوص في السنتين الفارطتين، وفق تقديره.