زغوان: تخصيص 11 فاصل 4 مليون دينار لميزانية التنمية بالمندوبية الجهوية للفلاحة لسنة 2022



حددت الإعتمادات المخصصة لميزانية التنمية بالمندوبية الجهوية للفلاحة بزغوان لسنة 2022، بحوالي 11 فاصل4 مليون دينار، لإنجاز بعض المشاريع المبرمجة بعدد من المناطق الريفية في الجهة.

وذكرالمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية، طارق أيوب، في تصريح لـ”وات”، اليوم الثلاثاء، أن ما يفوق ال4 ملايين دينار من هذه الميزانية، ستخصص لتدعيم قطاع الماء، من خلال إعادة تهيئة هياكل الماء الصالح للشرب بمنطقتي سيدي بنور بالناظور والجوف الغربية بالزريبة، وإحداث بئر عميقة بمنطقة بوعرعارة، إلى جانب صيانة محطات الضخ لمشاريع الماء الصالح للشرب، وتعهد شبكات الري بالمناطق السقوية العمومية، وصيانة السدود والبحيرات .

وأضاف المندوب الجهوي، أنه تم أيضا، تخصيص اعتماد بحوالي مليوني دينار، لتطوير قطاع الغابات عبر تكثيف التشجير الغابي ومساحات الغراسات الرعوية وصيانة المسالك الغابية والقواطع النارية وأبراج المراقبة.

وتم، ايضا، وفق ذات المصدر، رصد اعتماد بقيمة 1 فاصل 8 ملايين دينار ، لإنجاز المشاريع المبرمجة في عنصر المحافظة على المياه والتربة، وذلك من خلال تهيئة المصاطب على مساحة 880 هكتارا، وصيانة الغراسات والمنشآت المائية على مساحة 620 هكتارا، لافتا إلى أن بقية إعتمادات الميزانية ستخصص للتسيير الإداري والإرشاد الفلاحي والتدخلات الظرفية والطارئة.