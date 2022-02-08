قبلي: رفع 125 مخالفة اقتصادية إثر 1034 زيارة خلال الشهر المنقضي

نفّذت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة خلال الشهر المنقضي 1034 زيارة تفقد ميداني لمختلف الفضاءات التجارية والاسواق رفعت خلالها 125 مخالفة اقتصادية شملت بالاساس انعدام الفوترة وعدم اشهار الاسعار، وفق ما اكده المدير الجهوي للتجارة حمادي الزغل، صباح اليوم الاثنين، لـ”وات”

وأوضح الزغل ان الاجتماع الاخير للجنة الجهوية لمتابعة تطوّر الاسعار وضمان انتظامية التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية رفع عدة توصيات اهمها مواصلة العمل الرقابي والحرص على اليقظة في هذا الظرف الذي تمرّ به البلاد، مع التصدي لكافة مستغلي هذا الظرف الاقتصادي للترفيع في الاسعار وممارسة الاحتكار بصفة غير قانونية، علاوة على اعطاء الاولوية القصوى للحفاظ على الكميات الواردة على الجهة من السميد والفرينة، مع الحرص على تزويد مختلف المناطق داخل الولاية بحاجياتها من هاتين المادتين.

وبيّن المصدر ذاته انه تم خلال هذا الاجتماع التأكيد على ضرورة توفير السميد والفرينة في اكياس وزن 20 كلغ وذلك تماشيا مع العادات الاستهلاكية لاهالي المنطقة مشيرا الى توفر حاجيات الجهة من مادة السميد الدقيق او المعروف بالسميدية مع سعي مصالح الادارة الجهوية للتجارة بالتنسيق مع وحدة تعويض المواد الاساسية بوزارة التجارة على حسن تزويد الولاية بالفرينة والسميد الخشن بالكميات الكافية