سيدي بوزيد: تسجيل 5 حالات وفاة و327 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 279 حالة شفاء

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الثلاثاء، 5 حالات وفاة، و327 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، مقابل 279 حالة شفاء، حسب ما أفاد به كاهية مدير رعاية الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة، بشير سعيدي.

وأضاف ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أنه تمّ إيواء 7 مصابين إضافيين بالمستشفيات، ليصبح العدد الجملي للمقيمين بالمؤسسات الصحية حاليا 53 شخصا، كما ارتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 35 ألفا و994 إصابة، منها 952 وفاة، و32 ألفا و549 حالة شفاء.

وتتوزع الاصابات الجديدة، على معتمديات سيدي بوزيد الغربية بـ112 حالة، والبئر الحفي بـ70 حالة، وأولاد حفوز بـ63 حالة، والرقاب بـ33 حالة، والمزونة بـ17 حالة، وسيدي علي بن عون بـ11 حالة، والسبالة بـ10 حالات، وسيدي بوزيد الشرقية بـ8 حالات، وأخيرا سوق الجديد بـ3 حالات.