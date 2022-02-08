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البنوك التونسيّة تقدّم 14 خدمة مجانيّة لفائدة الحرفاء

2022/02/08 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

حدد البنك المركزي التونسي 14 خدمة بنكية مجانية يمكن لكل حريف لدى البنوك في تونس الحق في بالانتفاع بها، وتهم هذه الخدمات:
1-فتح حساب بنكي
2- الحصول على دفتر الصكوك البنكية
3- الحصول على دفتر ادخار
4- ايداع وسحب الأموال نقدا
5- خلاص الصك البنكي
6- تحويل مبلغ مالي من حساب إلى آخر في الفرع البنكي ذاته
7-الاطلاع على الحساب البنكي
8- الحصول على كشف الحساب البنكي
9- الحصول على كشف الحساب البنكي الشهري
10- سحب الأموال من الموزع الآلي الخاص ببنك المودع
11-الدفع باستعمال البطاقة البنكية لدى المحلات التجارية الموجودة بتونس
12 -خلاص الفواتير عبر الأنترنات
13-تغيير العنوان
14- غلق الحساب البنكي

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