البنوك التونسيّة تقدّم 14 خدمة مجانيّة لفائدة الحرفاء

حدد البنك المركزي التونسي 14 خدمة بنكية مجانية يمكن لكل حريف لدى البنوك في تونس الحق في بالانتفاع بها، وتهم هذه الخدمات:

1-فتح حساب بنكي

2- الحصول على دفتر الصكوك البنكية

3- الحصول على دفتر ادخار

4- ايداع وسحب الأموال نقدا

5- خلاص الصك البنكي

6- تحويل مبلغ مالي من حساب إلى آخر في الفرع البنكي ذاته

7-الاطلاع على الحساب البنكي

8- الحصول على كشف الحساب البنكي

9- الحصول على كشف الحساب البنكي الشهري

10- سحب الأموال من الموزع الآلي الخاص ببنك المودع

11-الدفع باستعمال البطاقة البنكية لدى المحلات التجارية الموجودة بتونس

12 -خلاص الفواتير عبر الأنترنات

13-تغيير العنوان

14- غلق الحساب البنكي