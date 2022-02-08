احباط عمليّة تصدير 36 حاوية نفايات خطرة من إيطاليا الى تونس

عاجل: المحكمة العسكريّة تصدر حكما بالسجن في حق النائب بشر الشابي

حركة النهضة تعبر عن “رفضها القاطع” لقرار رئيس الجمهورية حل المجلس الاعلى للقضاء وتعتبره “لادستوريا “

سيّارة شرطة تسقط في واد وسط العاصمة.. وهذه الحصيلة الأولية للحادث

معلومات استخباراتيّة تطيح بـ3 عناصر مورّطة في التسفير الى سوريا.. وهذه التفاصيل

2022/02/08 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الإرهاب ببنزرت والوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب وعلى اثر تزودهم بمعلومات استخباراتية دقيقة وبعد التحري والمتابعة وفي عملية استباقية، من الكشف عن خلية متبنية للفكر التكفيري بمعتمدية جومين.

وحسب اذاعة ”شمس أف آم” فقد تم إيقاف 3 عناصر مورطة في عملية تسفير والتي كانت بصدد التنسيق للالتحاق بالتنظيم الإرهابي داعش بسوريا.

وقد تم تحويل الموقوفين رفقة المحجوز المتمثل في هواتف عادية وهواتف ذكية للقطب القضائي المختص في البحث في الجرائم الإرهابية لمواصلة البحث معهم ومع كل من سيكشف عنه البحث.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn