معلومات استخباراتيّة تطيح بـ3 عناصر مورّطة في التسفير الى سوريا.. وهذه التفاصيل

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الإرهاب ببنزرت والوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب وعلى اثر تزودهم بمعلومات استخباراتية دقيقة وبعد التحري والمتابعة وفي عملية استباقية، من الكشف عن خلية متبنية للفكر التكفيري بمعتمدية جومين.

وحسب اذاعة ”شمس أف آم” فقد تم إيقاف 3 عناصر مورطة في عملية تسفير والتي كانت بصدد التنسيق للالتحاق بالتنظيم الإرهابي داعش بسوريا.

وقد تم تحويل الموقوفين رفقة المحجوز المتمثل في هواتف عادية وهواتف ذكية للقطب القضائي المختص في البحث في الجرائم الإرهابية لمواصلة البحث معهم ومع كل من سيكشف عنه البحث.