المهدية : الاحتفاظ بأحد الأشخاص احتكر 13 طنا من المواد الغذائبة مع حجز 30 طنا من العلف الحيواني “السداري”

احتفظت وحدات الحرس الوطني في الجمّ، الأربعاء بأحد الأشخاص تورّط في ممارسات احتكار للمواد الغذائية المدعّمة، وفق ما اكّده فريد بن جحا مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي بسام محاكم المهدية والمنستير في تصريح لــ(وات).

وأوضح بن جحا أن الوحدات المذكورة ضبطت لدى الشخص المذكور 13 طنا من المواد الغذائية المدعمة مخفية بمستودع عشوائي في منطقة بومرداس وذلك بغاية المضاربة والاحتكار.

وأضاف أنه تمّت إحالة المحضر إلى الإدارة الجهوية للتجارة بالمهدية لتقديم الطلبات في الغرض فيما تم الاحتفاظ بالشخص المشار إليه ىنفا.

وداهم فريق مشترك بين الإدارة الجهوية للتجارة ومصالح الأمن الوطني، صباح اليوم، مستودعا بمنطقة السواسي أين تم حجز 30 طنّا من مادة “السداري” العلفية.

وكانت فرق المراقبة الاقتصادية مدعومة بوحدات الحرس الوطني تمكنت، أمس الثلاثاء، من حجز 10 أطنان من العجين الغذائي سيجري ضخّها بمسالك التوزيع المنظمة.