باجة : تسجيل ارفع حصيلة للوفيات جراء الاصابة بكورونا فى الموجة الخامسة من الجائحة

سجّلت ولاية باجة يومي أمس وأوّل أمس أرفع حصيلة للوفايت جرّاء الاصابة بفيروس كورونا المستجد خلال يومين متتالين حيث توفي 6 اشخاص (4 نساء ورجلان تتراوحه أعمارهم بين 56 و 92 سنة، منهم 5 ضحايا في مدينة باجة ليصل عدد الوفيات في الجهة منذ بداية الجائحة إلى 701 شخص.

وأكّد تقرير للادارة الجهوية للصحة تحصلت عليه (وات) اليوم انه تمّ يومي 6 و7 فيفري الجاري أيضا تسجيل 109 اصابات جديدة بفيروس كورونا منها 71 إصابة في مدينة باجة وضواحيها و20 إصابة في تستور ليرتفع عدد الاصابات المسجّلة منذ بداية الجائحة في الجهة الى 24332 أفرزتها نتائج 62910 تحاليل تمّ إجراؤها .

وبقيت كلّ معتمديات ولاية باجة مصنّفة حتى يوم أمس ذات مستوى إنذار مرتفع جدا للاصابة بفيروس كورونا المستجد بوجود عدد من الاصابات يفوق المائة اصابة لكل مائة الف ساكن منها اكثرمن ألف إصابة لكل مائة ألف ساكن في مدينة باجة.