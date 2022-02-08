المهدية: 14 حالة وفاة خلال الأيام الستة الأخيرة

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، مجموع 7 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة، إلى 844 حالة.

وأوضحت الإدارة الجهوية ، في بيانها اليومي، أنه جرى رصد 7 وفيات أخرى في الفترة الممتدة بين 3 و5 فيفري الجاري ليرتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 14 في الأيام الستة الأخيرة.

إلى ذلك سجلت الجهة، خلال الساعات ال72 الأخيرة، 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، توزعت إلى 39 بالشابة و21 بقصور الساف و20 بملولش و18 بأولاد الشامخ و15 بالسواسي، إلى جانب 12 إصابة بهبيرة و8 بشربان و7 بالجم و4 بسيدي علوان و3 ببومرداس.

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ363 عينة، صدرت اليوم، تماثل 422 مصابا للشفاء التام، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء، منذ ظهور الوباء، إلى 23 ألفا و830 حالة.

وأحصت الجهة، وفقا لآخر الإحصايات، 33 ألفا و616 إصابة بالفيروس التاجي من بينها 844 حالة وفاة و3316 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 181 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس من بينهم 52 انتفعوا بالجرعة الأولى و50 بالجرعة الثانية و79 بالجرعة الثالثة.

وبلغ إجمالي المنتفعين بجرعة واحدة من التطعيم 233 ألفا و830 (ما يساوي 14ر53 بالمائة من مجموع سكان الجهة)، فيما عادل الملقحين بصفة كاملة 204 آلاف و222 فرد (41ر46 بالمائة).