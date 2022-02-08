بن عروس: تسجيل 5 وفيات و96 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

تلقت إدارة الصحة الوقائية ببن عروس إعلاما بـ 5 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، إلى جانب 96 إصابة جديدة بالوباء، وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المتعلقة بيوم أمس الاثنين.

وأوضح مدير إدارة الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة ببن عروس، فتحي اللطيف، أن إجمالي التحاليل التي تم إجراؤها يوم أمس لعينات مشتبه في إصابتها بفيروس “كورونا” بلغت 783 تحليلا، اي بنسبة حدوث (التحاليل الإيجابية) تقدر بـ38،82 بالمائة.

وتعافى من الفيروس 400 مصابا لينخفض، تبعا لذلك، عدد الحالات النشيطة التي ما تزال حاملة للفيروس إلى 1645 حالة، كما انخفض عدد المقيمين بالأقسام “كوفيد 19” إلى 17 مقيما بعد مغادرة 8 مقيمين يوم امس الثلاثاء.

يذكر أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس “كورونا” في ولاية بن عروس وصل إلى 46747 حالة منذ بداية الجائحة، توفي منهم 1161 شخصا.