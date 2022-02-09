وزارة الصحة: تسجيل 38 حالة وفاة و5122 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 7 فيفري 2022

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 38 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، تم التصريح بها أوليا يوم أمس الاثنين 7 فيفري، و5122 تحليلا إيجابيا من مجموع 15 ألفا و243 تحليلا مخبريا، لتبلغ بذلك نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 33 فاصل 60 بالمائة.

وأوضحت الوزارة، مساء اليوم الثلاثاء، في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد، أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 26 ألفا و824 حالة.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ يوم أمس 9669، ليرتفع العدد الجملي للمتعافين إلى 850 ألفا و452 شخصا.

كما أشارت إلى أن عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص بلغ 1466 مصابا، من بينهم 144 حالة جديدة، وأن عدد المقيمين بأقسام العناية المركزة بلغ 252، في حين يخضع 59 شخصا للتنفس الاصطناعي.