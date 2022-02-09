كأس فرنسا : موناكو أول المتأهلين إلى نصف النهائي



بات موناكو أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لكأس فرنسا لكرة القدم التي خسرت بطلها باريس سان جرمان في الدور السابق وذلك بفوزه على ضيفه أميان من الدرجة الثانية 2-صفر يوم الثلاثاء.

ويدين فريق الإمارة، الذي وصل إلى نهائي العام الماضي عندما خسر أمام باريس سان جرمان وفشل بالتالي في رفع الكأس للمرة الأولى منذ 1991 والسادسة في تاريخه، بتأهله إلى أوريليان تشواميني والألماني كيفن فولاند اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 5 و54.

ويستكمل الدور ربع النهائي يوم الأربعاء حيث يلتقي نيس، الذي أطاح بباريس سان جرمان وجرده من اللقب، مع مرسيليا في أقوى المواجهات.