مدنين: رصد 3 حالات وفاة بفيروس “كورونا” و322 إصابة جديدة

سجّلت ولاية مدنين، خلال الـ24 ساعة الاخيرة، 3 وفيات ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا”، الى جانب 322 إصابة جديدة، منها 308 اصابات محلية، و14 اصابة وافدة من ليبيا، و7 من بلدان اوروبية، من جملة 1028عينة خضعت للتحليل المخبري والسريع، لتتطور نسبة ايجابية التحاليل إالى 31 فاصل 3 بالمائة.

وبيّن مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، زيد العنز، في تصريح لـ(وات)، أن حالات الوفاة تعلقت بحالة واحدة تلقت التطعيم المضاد لفيروس “كورونا” وتبلغ من العمر 90 سنة، فيما لم تتلقى اي من الحالتين الأخرتين (43 و76 سنة) جرعات التلقيح، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ ظهور الوباء الى 1369 حالة .

وتوزعت الاصابات المحلية الجديدة، الى 73 اصابة بمدنين الجنوبية، و59 ببن قردان، و52 بجرجيس، و48 بمدنين الشمالية، و46 اصابة بحومة السوق، و12 بميدون، و11 بسيدي مخلوف، وحالة واحدة باجيم، ليرتفع العدد الجملي للاصابات المحلية الى 47169 اصابة.

وجاءت من بين هذه الاصابات المحلية الجديدة، 22 اصابة في صفوف التلاميذ و3 لدى أطفال في سن ما قبل الدراسة، ليتطور منذ بداية شهر فيفري الجاري، العدد الجملي للاصابات لدى التلاميذ الى 218 إصابة، و28 لدى الأطفال ما دون سن الدراسة.

ويقيم، حاليا، في المستشفيات العمومية، 29 مريضا، 17 من بينهم في المستشفى الجامعي بمدنين، 11 في قسم الاكسيجين و6 في الانعاش، فيما يقيم 12 مريضا في قسم الكوفيد بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة.

وحسب الدكتور زيد، فان الوضع الوبائي بالجهة لا يزال حرجا بالنظر الى عدة مؤشرات، ومنها نسبة ايجابية التحاليل وعدد الوفيات الذي يبلغ معدله بالجهة يوميا بين 4 و5 حالات، الى جانب الحالات الاستشفائية التي بلغت يوم امس 110 حالات مقيمة بالمؤسسات الصحية العمومية والمصحات الخاصة.