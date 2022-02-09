وزارة الصحّة : 3.926 شخصا يتلقّون التّلقيح ضدّ فيروس كورونا، أمس الثّلاثاء

ارتفع عدد الاشخاص الذين استكملوا التلقيح ضد فيروس كورونا، إلى حدود أمس الثلاثاء الموافق لـ 8 فيفري الجاري، إلى 6.278.773 مطعّما، بعد أن تمّ تطعيم 3.926 شخص، حسب ماجاء البلاغ اليومي لوزارة الصحة حول المعطيات الاحصائية المتعلقة بالحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19، الصادر ظهر الأربعاء.

وبحسب هذه المعطيات فقد تلقى 4.626.743 من بين من استكملوا تلقيحهم، جرعتين، فيما اكتفى 1.652.030 بجرعة واحدة إما لإصابتهم سابقا بالفيروس أو لتلقيهم تطعيما ذي جرعة واحدة.

وبلغ بذلك العدد الإجمالي للتلاقيح 12.829.466 جرعة موزعة بين 7.114.276 جرعة أولى و 4.626.743 جرعة ثانية فضلا عن 1.058.234 جرعة ثالثة و 30.213 جرعة سفر.

وجدّدت وزارة الصحّة في ذات البلاغ دعوتها كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في تلقي التلاقيح المضادة لفيروس كورونا إلى التسجيل على منظومة إيفاكس المخصصة للغرض أو عبر الاليات الأخرى.

ويذكر أن مصالح الوزارة قد سجّلت بتاريخ 7 فيفري الجاري، 38 حالة وفاة مصرّح بهالاأوليا، و 5.122 إصابة جديدة بالفيروس، بنسبة تحاليل قدرت ب 33.6 بالمائة.