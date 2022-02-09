قفصة :الاحتفاظ برئيس جمعية خيرية واطار سام بالتضامن الاجتماعي من أجل شبهات فساد

احتفظت فرقة الشرطة العدلية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بقفصة، أمس الثلاثاء، بإطار سام بالاتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي ورئيس جمعية خيرية، وذلك من أجل شبهة فساد تتعلق بالاستيلاء على هبات عمومية، والانحراف بالنشاط الجمعياتي، وجمع تبرعات دون ترخيص قانوني، والتحميل والمشاركة في ذلك، وفق ماذكره، اليوم الأربعاء، مصدر امني لـ”وات”.

وأوضح المصدر ذاته انه على اثر ورود معلومات حول شبهات فساد في علاقة بمعاملات تسليم وتوزيع مساعدات على ملك الدولة بين رئيس جمعية خيرية ذات صبغة اجتماعية واطار سام بالاتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي بقفصة، تمت، بعد استشارة النيابة العمومية، مداهمة مستودع عشوائي أعده صاحب الجمعية لتأمين مساعدات متحصل عليها دون موجب قانوني تتمثل في مواد غذائية، واحذية، وملابس جاهزة وكمامات.

يشار إلى ان الابحاث مازالت متواصلة وشملت كذلك مسؤولا جهويا.