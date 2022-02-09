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سيدي بوزيد-كورونا: تسجيل حالتي وفاة و355 إصابة جديدة مقابل 298 حالة شفاء

2022/02/09 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، اليوم الاربعاء، عن تسجيل حالتي وفاة و355 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 298 حالة شفاء، وبذلك يبلغ العدد الجملي للإصابات منذ انتشار الفيروس36 ألفا و349 إصابة منها 954 وفاة و32 ألفا و847 حالة شفاء.
هذا وتأوي مستشفيات الجهة إجمالي 56 مصابا بالوباء بعد تسجيل إيواء 9 مصابين جدد، منهم 46 بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.

كما تم اليوم رفع 718 عينة جديدة للتحليل ليبلغ العدد الجملي للعينات التي تم إجراؤها منذ انتشار فيروس “كورونا” بولاية سيدي بوزيد 123 ألفا و79 عينة تحليل.
من جهة أخرى، بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد، إلى حدود أمس الثلاثاء حوالي 215 ألفا و489 شخصا، وفق ما أفاد به المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “الكوفيد 19″، رفيق نصيبي، في تصريح لـ”وات”.

وأشار نصيبي إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا”بالجهة بلغ حوالي 120 ألفا و498 شخصا، والذين تلقوا الجرعة الثالثة جرعة تعزيز المناعة 16 ألفا و500 شخصا، فيما بلغ عدد الحالات الذين ظهرت عليها إلى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح 226 حالة وكانت أغلبها أعراض طفيفة.
يذكر أن عدد الأشخاص الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس “كورونا” بولاية سيدي بوزيد قد بلغ 258 ألفا و809 أشخاص، حسب آخر تحيين.

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