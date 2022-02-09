عاجل: ثلاثيني يغتصب طفلة الـ8 سنوات ثمّ يحاول استخراج شهادة طبيّة لاثبات براءته

تمكنت الوحدات الأمنية ببن عروس، من إلقاء القبض على شاب ثلاثيني متورط في عملية اغتصاب طفلة عمرها 8 أعوام، مساء أمس الثلاثاء.

وتفيد التفاصيل المتوفرة أن الشاب الذي أقدم على جريمة الاغتصاب في حق الطفلة، توجه بنفسه إلى إحدى مصحات الأمراض العقلية بالجهة محاولا الحصول على شهادة طبية بزعم معاناته من مرض نفسي، لتبرير فعلته.

وبمجرد وصوله إلى المؤسسة اعترضه أعوان الأمن فأبدى ارتباكا واضحا الأمر الذي دفع الأعوان إلى التثبت من هويته، وبمراجعتها على الناظم الآلي تبين أنه محل تفتيش لفائدة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفولة من أجل اغتصاب طفلة عمرها 8 أعوام.

كما اعترف أثناء الأبحاث المجراة معه بأنه كان ينوي استخراج شهادة طبية تثبت إصابته بمرض نفسي وذلك بغاية التفصي من المسؤولية الجزائية عن فعلته، ليتقرر الاحتفاظ به على ذمة البحث الجاري في الملف.