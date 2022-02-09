وزارة التربية تنشر رزنامة الاختبارات الكتابية للامتحانات الوطنية دورة 2022



نشرت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، رزنامة الاختبارات الكتابية للامتحانات الوطنية دورة 2022 وجملة من التوصيات التي يتعين على المترشحين اتباعها.

وتنطلق الدورة الرئيسية للاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا دورة 2022 يوم الاربعاء 8 جوان 2022 لتتواصل أيام 9 و10 و13 و14 و15 جوان، في حين تنتظم دورة المراقبة أيام 28 و29 و30 جوان و1 جويلية 2022، حسب وزارة التربية.

أما بالنسبة لامتحان شهادة ختم التعليم الاساسي العام والتقني (النوفيام) فينطلق يوم الاثنين 20 جوان 2022 ليتواصل على مدى ثلاثة أيام الى غاية الاربعاء 22 جوان.

وتنتظم مناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية (السيزيام) ابتداء من الخميس 23 جوان 2022 الى غاية السبت 25 جوان من نفس السنة.

وقدمت الوزارة جملة من التوصيات إلى المترشحين لهذه الامتحانات الوطنية، تتعلق بالخصوص بالاجراءات اللازمة قبل اجراء الامتحان وداخل قاعة الامتحان، منبهة الى ان كل محاولة غش أو مساعدة على الغش أو سوء سلوك أو تعطيل للسير العادي للامتحان تعرض مرتكبها إلى العقوبات الواردة بالنصوص المنظمة لهذه الامتحانات.