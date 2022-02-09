سيدي بوزيد: أعوان وإطارات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية يدخلون في إضراب بيومين

دخل أعوان وإطارات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد، اليوم الأربعاء، في إضراب ليومين دعت إليه الهيئة الإدارية القطاعية للفلاحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، كما نفذ المضربون وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية رفعوا خلالها شعارات مطالبة بتحسين وضعياتهم المهنية.

وبين الكاتب العام للفرع الجامعي للفلاحة ضو ربعاوي في تصريح ل(وات) ان الإضراب يأتي للمطالبة بتنفيذ كل ما ورد بشان المطالب القطاعية في اتفاقي 5+5 بتاريخ 6 فيفري و13 جوان 2021 وإصدار الأوامر القانونية والترتيبية الخاصة بذلك وأيضا إصدار الأنظمة السلكية للادارين والتقنيين والمهندسين والعملة والسلك المشترك لأعوان المخابر ومحللي الإعلامية وكذلك إصدار الأوامر والمناشير المتعلقة بالمطالب الأفقية على غرار منحة العمل الليلي ومنحة السماعة ومادة الحليب ووصولات الشراء لزي الشغل.

وأضاف أن المطالب تتضمن أيضا مراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة وتأهيل البنية التحتية لمراكز التكوين والإرشاد الفلاحي وبعث برنامج للتكوين والرسكلة والإسراع بتسوية وضعية عملة الحضائر والعملة والأعوان العرضيين بمراكز البحث وتوفير الاعتمادات لخلاص أجورهم وإصدار القانون الموحد للمراكز الفنية والمجامع المهنية.