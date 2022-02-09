زغوان: تسجيل حالة وفاة جديدة و57 إصابة إضافية بفيروس “كورونا” المستجد

سجّلت ولاية زغوان، اليوم الأربعاء، حالة وفاة جديدة بالفحص جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، ارتفع على إثرها إجمالي الوفيات في الجهة إلى 450 حالة، منها 10 وفيات تم تسجيلها خلال شهر فيفري الجاري، ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية السنة الحالية إلى 17 وفاة .

وتلقت مصالح الصحة، أيضا، 57 نتيجة إيجابية لتحاليل مخبرية أثبتت إصابة أصحابها بالفيروس، بلغ بموجبها عدد الإصابات 12233 إصابة.

وذكر مدير الصحة الأساسية نبيل الورفلي، لـ”وات”، أن أغلب مؤشرات الوباء لازالت مرتفعة، حيث تجاوزت نسبة التحاليل الإيجابية 52 بالمائة، فيما تعد الجهة، حاليا، 534 حالة نشطة.

ولاحظ، أن عدد المرضى المقيمين بوحدات “الكوفيد”، ارتفع بدوه الى 18 حالة، منها 2 بقسم الإنعاش الطبي، كما ارتفع عدد الإصابات على كل 100 ألف ساكن الى 461 حالة، وفق إحصائيات الفترة الممتدة من 26 جانفي إلى 6 فيفري 2022، لافتا إلى أن هذه المؤشرات تُبقي ولاية زغوان ضمن الجهات ذات الخطورة الوبائية المرتفع، حسب تقديره.