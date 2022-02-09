هيئة الدفاع عن الشهيدين بالعيد والبراهمي: “البشير العكرمي محلّ تتبّع أمام القضاء العسكري”

عبد الناصر العويني :”يوسف بوزاخر صوّت ضدّ قرار رفع الحصانة على البشير العكرمي رغم قرار إيقافه عن العمل واحالته على مجلس التأديب” #خبر_ عاجل

هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد والبراهمي تكشف معطيات خطيرة (فيديو مباشر )

عاجل _الدولة التونسيّة تتوجّه الى إلغاء منظومة الدعم تدريجيا: وزيرة التجارة توضّح

بعثة من الصندوق النقد الدولي في زيارة افتراضية لتونس من 14 الى 22 فيفري 2022

2022/02/09 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

تجري بعثة صندوق النقد الدولي، زيارة افتراضية إلى تونس من 14 إلى 22 فيفري 2022، لمواصلة المحادثات مع السلطات التونسية حول جملة الإصلاحات، التّي تنوي تونس القيام بها بهدف الانطلاق في تنفيذ برنامج تمويل جديد مع الصندو، وفق ما أكذده مصدر رمسي لوكالة تونس إفريقيا للانباء.

ومن المتوقع أن يعقد فريق الصندوق اجتماعات افتراضية مع كل من وزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط ومحافظ البنك المركزي التونسي إلى جانب اجراء اجتماعات الوزراء المعنيين بالاصلاحات، المزمع إرساؤها، بحسب المصدر ذاته.

وتجدر الإشارة إلى أن تونس تستعد لإطلاق محادثات جديدة مع الصندوق بغاية التوصل الاتفاق بشأن برنامج دعم مالي جديد وتعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويل ميزانيتها لسنة 2022.

يذكر ان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، كان قد اعلن منذ نوفمبر 2021، ان محادثات تقنية جارية بين صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية من أجل دراسة إمكانية إطلاق برنامج تمويل جديد لفائدة تونس.

وقال أزعور في ذات السياق، إن “المحادثات تركز على تحديد أولويات الدولة والتحديات، التي يتعين مواجهتها والإصلاحات، التي يجب تنفيذها لتجاوز الأزمة الحالية، التي تعيشها البلاد”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn