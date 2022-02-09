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المنستير: حجر أكثر من 5 أطنان ونصف من السميد والسكر والفرينة لدى تاجري جملة بجمال بسبب الاحتكار

2022/02/09 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

حجزت فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير، أمس الثلاثاء، بالتعاون مع مركز الشرطة البلدية بجمال وفرقة الطريق العمومي والمصالح الأمنية مرجع نظر منطقة الأمن الوطني بجمال، كميات من المواد الغذائية، منها 5633 كغ من السميد والفرينة والسكر لدى تاجري جملة بمدينة جمال، بسبب الممارسات الاحتكارية، وفق ما أفادت به مساء اليوم الاربعاء، الإدارة الجهوية للتجارة بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وتمثل المحجوز في 2833 كغ من مادة السميد، و2050 كغ من الفرينة، و192 كغ من الأرز المفور، و750 كغ من مادة السكر، و5 كغ من الأجبان مجهولة المصدر.

وحررت فرق المراقبة الاقتصادية محاضر اقتصادية ضدّ شركتي بيع المواد الغذائية بالجملة بجمال، متعلقة بالاحتكار وترويج مواد مجهولة المصدر، وأصدرت قرارا بمنعها من التزود بالمواد الغذائية السالف ذكرها، إذ تتنزل عملية الحجز في إطار مراقبة توزيع المواد المدعمة بالمسالك القانونية خاصة منها السميد والفرينة والسكر، وفق ذات المصدر.

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