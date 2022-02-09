المهدية : وفاة ثلاثة مصابين وتسجيل 273 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

رصدت الفرق الطبية المكلّفة بمتابعة فيروس كورونا المستجد بالمهدية، الأربعاء، وفاة ثلاثة مصابين وتسجيل 273 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وتوزعت الإصابات الجديدة، التي أظهرتها نتائج التحاليل المخبرية لـ583 عينة، إلى 135 بالمهدية و50 بملولش و46 بالشابة (مع حالتي وفاة) و13 بالجم (مع حالة وفاة) و11 بقصور الساف و9 بهبيرة و6 بالسواسي وإصابتين (02) بشربان إلى جانب إصابة واحدة ببومرداس.

وأحصت الجهة، منذ بداية الجائحة، 33 ألفا و889 إصابة من بينها 29 ألفا و827 حالة شفاء و847 حالة وفاة و3215 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 152 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي من بينهم 50 انتفعوا بالجرعة الأولى و12 بالجرعة الثانية و89 بالجرعة الثالثة فيما تلقى مواطن واحد تطعيما بهدف السفر.

وبلغ إجمالي المنتفعين بجرعة واحدة من التلقيح 233 ألفا و879 فردا (وهو ما يمثل 15ر53 بالمائة من مجموع السكان بالجهة) بينما عادل عدد المطعمين بصفة كاملة 204 آلاف و302 (أي 43ر46 بالمائة).

وتلقّت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، اليوم، هبة تمثلت في 20 آلة تنفس سعة 10 لترات مهداة من قبل الأمانة العامة للأوقاف بالكويت تحت إشراف الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالكويت وذلك في إطار مشروع يحمل عنوان “أس أو أس أوكسجيان”.

ويتمثل المشروع في إطلاق حملة لمعاضدة مجهودات تونس في مكافحة فيروس كورونا من خلال توزيع 240 آلة تنفس سعة 10 لترات بكلفة عادلت 200 ألف دينار.

وانطلقت الحملة بالفضاءات الصحية في ولايات سيدي بوزيد والقصرين والمدنين وقابس وباجة لتحلّ اليوم بكل من القيروان والمهدية وتختمم لاجقا بولاية صفافس.