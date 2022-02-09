توننداكس يزيد بنسبة 0،3 بالمائة في إقفال الإربعاء

أقفلت بورصة تونس حصّة، الإربعاء، على منحى إيجابي إذ زاد توننداكس بنسبة 0،3 بالمائة ليصل إلى النقطة 7113،72 وسط مبادلات بحجم 18،8 مليون دينار وفق مؤشرات الوسيط في البورصة “التونسيّة للأوراق المالية”.

وأظهر سهم بنك الاسكان للإيجار أفضل أداء بعد تحسّن سعره بنسبة 4،4 بالمائة (1،890 دينار) في ما لم تمكن المبادلات على السهم ذاته من جذب سوى قيمة 7 آلاف دينار. وسجل الناتج الصافي لبي هاش للإيجار التابعة، لمجموعة بي هاش، موفى سنة 2021، نموا بنسبة 45،5 بالمائة ليناهز 12،4 مليون دينار.

وزاد سعر سهم الشركة التونسيّة للبنك بنسبة 3،9 بالمائة (3،450 د) وسط مبادلات في حدود 464 ألف دينار. وشهد السهم تحسنا في آدائه بنسبة 15،8 بالمائة منذ بداية سنة 2022.

في المقابل كان سهم اسمنت قرطاج الأضعف اداء بعد ان فقد نسبة 4 بالمائة من قيمته (1،660 د)، في ما لم تتجاوز المبادلات قيمة 2 ألف دينار.

وتدهور سعر سهم أوفيس بلاست بنسبة 3،6 بالمائة (1،590 د). يذكر ان المتخصص في الموّاد المكتبية والمدرسية تمكن من تحقيق رقم أعمال بقيمة 26،7 مليون دينار، خلال سنة 2021، أي بارتفاع بنسبة 19،4 بالمائة مقارنة بسنة 2020.

وعمل سهم أسترى للتأمين على تنشيط السوق بعد جذبه معاملات بقيمة 8،8 مليون دينار. وحافظ السهم على سعر 57،410 في اقفال الحصّة.