رفيق بوجدارية: كل المؤشرات المعتمدة لتقييم الوضع الوبائي تدل على أن كورونا لم تنته بعد في تونس

قال رئيس قسم الإستعجالي بمستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الصدرية بأريانة رفيق بوجدارية، اليوم الخميس، إن كل المؤشرات الدقيقة المعتمدة لتقييم تطور الوضع الوبائي في علاقة بانتشار جائحة كوفيد 19 تدل على أن كورونا لم تنته بعد في تونس.

ورجح بوجدارية، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن تكون تونس قد بلغت ذروة الموجة الخامسة من انتشار كورونا يوم 1 فيفري الجاري، ملاحظا أن المنحى التنازلي لمؤشرات الوباء لن يكون مباشرا وسريعا مثلما حصل مع الموجات السابقة بل ستطول مدته جراء تنامي عدد الإصابات في صفوف المسنين غير الملقحين ضد فيروس كورونا.

وأضاف إنه لا يمكن الحديث عن انفراج أزمة كورونا في تونس ما دام عدد المصابين الوافدين على المستشفيات وخاصة على أقسام الانعاش في تصاعد مستمر، مشيرا الى أن المستشفيات تستقبل يوميا 150 مصابا جديدا، كما أن عدد المقيمين بأقسام الانعاش يبلغ حاليا أكثر من 250 مقيم مقابل 200 مريض مقيم يوم 1 فيفري الجاري.

وبين رئيس قسم الإستعجالي بمستشفى عبد الرحمان مامي أنه لا يمكن الاعتماد على نسبة التحاليل الايجابية كمؤشر لتقييم تطور الوضع الوبائي لأن عدد المصابين بكورونا الذين لم يخضعوا لهذه التحاليل، لأسباب عديدة، أكبر بكثير من عدد الاصابات المصرح بها، كما أنه لا يمكن اعتبار عدد الوفايات بهذا الفيروس مؤشرا لتقييم الوضع لأنه غالبا ما تنجر هذه الوفايات عن الإصابة بأمراض مزمنة.

وخلص المتحدث إلى أن الحديث عن انفراج أزمة كورونا في تونس غير ممكن في الوقت الراهن ما دام عدد المصابين المقيمين بالمستشفيات يتجاوز عدد المرضى الذين يغادرونها بعد تماثلهم للشفاء.