نقل محطّة الحافلات من ساحة برشلونة إلى شارع قرطاج مؤقتا بسبب الاشغال

سيتم، بصفة استثنائية، نقل محطّة الحافلات من ساحة برشلونة إلى محطّة شارع قرطاج ابتداء من الساعة الثالثة ظهرا من يوم غد، الجمعة 11 فيفري إلى غاية يوم، الأحد، 27 فيفري 202، وفق ما أكّدته شركة نقل تونس، الخميس.

كما تشهد حركة المرورتحويرا جزئيا، اذ سيتمّ غلق هذا المفترق من الجهتين على مستوى حرمة السكّة الحديديّة.

و تكون حركة مرور السيارات خلال فترة الأشغال بالنسبة للقادمين من شارع المحطة ونهج هولندة باتجاه شارع قرطاج عبر نهج اليونان ثم شارع الحبيب بورقيبة ومنه إلى شارع قرطاج.

وأوضحت الشركة أنّ نقل المحطّة والتحوير الجزئي في حركة المرور يأتي بسبب الاشغال المزمع القيام بها بمفترق السكّة الحديديّة على مستوى تقاطع شارع فرحات حشّاد ونهج ابن قزمان بوسط العاصمة.