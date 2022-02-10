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زغوان : وفاة احد المقيمين بقسم الاوكسجين بوحدة الكوفيد حرقا بسبب إشعاله لسيجارة

2022/02/10 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

عاشت ولاية زغوان اليوم الخميس على وقع الحادثة الأليمة التي شهدها المستشفى الجهوي بزغوان بسبب وفاة مواطن حرقا بمادة الأكسجين داخل وحدة الكوفيد
وأفاد الدكتور خالد بالطاهر مدير النهوض بالخدمات الصحية في تصريح لوكالة تونس لفريقيا للانباء بأن الضحية هو أصيل منطقة بئر مشارقة يبلغ من العمر 62 سنة مقيم بقسم الأكسجين نتيجة إصابته بفيروس كورونا عمد اليوم إثر مغادرة الطاقم الطبي الغرفة التي يقيم فيها، نزع كمامة الأكسجين التي تحتوي على 30 لترا من هذه المادة ذات الضغط العالي وإشعال سيجارة مما تسبب في التهاب الأكسجين بنصف جسده الأعلى بالكامل وتسببت النيران التي تسربت في أضرار بدنية بنسبة 70 بالمائة حسب تقديرات الطب الشرعي وهو ما أدى إلى وفاته رغم المجهودات التي بذلها الأطباء الذين تم تسخيرهم في الإبان لإنقاذه وفق تعبيره

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