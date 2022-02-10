تطاوين : تسجيل حالتي وفاة و 105 إصابات جديدة خلال 48 ساعة الماضية

سجّلت الادارة الجهوية للصحة في تطاوين خلال يومي 9 و10 فيفري الجاري حالتي وفاة جديدتين جراء فيروس كورونا واحدة في معتمدية بتطاوين الشمالية والثانية في معتمدية غمراسن وبذلك يرتفع العدد الجملي لضحايا هذا الوباء خلال العام الجاري الى 34 حالة.

ورصدت هذه الادارة وفق ما نشرته اليوم الخميس على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 48 ساعة الماضية تتوزع الى 35 حالة في تطاوين الشمالية و29 اصابة في غمراسن و19 اصابة في تطاوين الجنوبية و 9 اصابات في ذهيبة و05 اصابات في كل من رمادة والبئر الاحمر واصابتين في بني مهيرة واصابة واحدة في الصمار ليرتفع بذلك العدد الجملي للمصابين خلال العام الجاري 2529 حالة.

ويخضع الان 14 مصابا بفيروس كورونا للعلاج بقسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي في تطاوين الذي بلغ طاقة استيعابه القصوى ويرقد مصابان اخران في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي في رمادة و مصاب واحد في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي غمراسن.