تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم

رسميا: إلغاء العمل بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية بداية من اليوم

سعيّد في اجتماع مجلس الوزراء: “سيتم حل المجلس الأعلى للقضاء الحالي وتعويضه بمجلس آخر”

عاجل _ من بينها رفع حظر الجولان: المجلس الوزاري يقرّ إجراءات جديدة

بداية من 15 فيفري: إقرار اجراءات جديدة للوافدين على تونس

2022/02/11 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

تبعا لاجتماع المجلس الوزاري المنعقد بقصر الحكومة بالقصبة بتاريخ 9 فيفري 2022 حول مجابهة تطور الوضع الوبائي بالبلاد، واستئناسا بتوصيات اللجنة العلمية، تمّ الاعلان عن جملة من الاجراءات الموجّهة للوافدين على البلاد التونسيّة والتي ينطلق العمل بها ابتداء من الثلاثاء 15 فيفري 2022:

– إعفاء الوافدين على البلاد التونسية الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة، واللذين استكملوا التلقيح من إجبارية الاستظهار بالتحاليل المخبرية، شريطة الإدلاء بشهادة تثبت استكمال التلقيح أو جواز التلقيح.

– إجبارية استظهار الوافدين الذين لم يستكملوا التلقيح وتتجاوز أعمارهم ستة سنوات (06 سنة) بشهادة تثبت النتيجة السلبية لتحليل مخبري (PCR) على ألاّ يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 48 ساعة أو نتيجة سلبية لتحليل سريع على ألا يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 24 ساعة عند التسجيل للسفر.

– إجراء تحليل سريع أو (PCR) (للذين تتجاوز أعمارهم 06 سنوات) للتقصي من فيروس سارس كوف-2 بصفة عشوائية حال الوصول إلى البلاد التونسية وفي صورة إيجابية التحليل يتم إخضاع الوافد المعني للحجر الصحي الذاتي لمدة خمسة (05) أيام وفي صورة ظهور أو تواصل الأعراض يتم تمديد الحجر الصحي الذاتي إلى سبعة (07) أيام.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn