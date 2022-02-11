صفاقس: تراجع نسبي في عدد الوفيات اليومية بسبب كوفيد 19

سجّلت ولاية صفاقس في الساعات الأربع وعشرين المنقضية تراجعا نسبيا في عدد الوفيات اليومية الناجمة عن الإصابة بوباء “كوفيد 19” حيث أحصت الجهة 6 وفيات بعد أن سجلت في اليومين الأخيرين بشكل متتالي 11 وفاة.

وأحصت أيضا بحسب البلاغ الدوري للإدارة الجهوية للصحة الصادر اليوم الجمعة، 335 إصابة جديدة على مجموع 757 تحليلا منجزا أي بنسبة إيجابية تقدر ب 44 بالمائة مع تسجيل 322 حالة تعافي من الوباء.

ولا تزال الأرقام المتعلقة بالإيواء الطبي للمصابين مرتفعة حيث يقيم بأقسام “كوفيد أكسيجين” للمؤسسات الاستشفائية العمومية حاليا 161 مصابا وبأقسام العناية المركزة 18 مصابا وبالمصحات الخاصة 52 مصابا.

جدير بالذكر أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء بلغ في الجهة إلى حد الآن 2015 حالة وفاة وإجمالي الإصابات المكتشفة فاق 78 ألف إصابة في حين تجاوز عدد المتعافين 70 ألف شخص.