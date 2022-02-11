راضي الجعايدي: رابطة ابطال افريقيا رهان ثابت وسننافس عليه بكل جدية

قال راضي الجعايدي مدرب الترجي الرياضي ان “مسابقة رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم تعد رهانا ثابتا في تقاليد مشاركات الفريق على مر السنوات وسننافس عليه بجدية انطلاقا من مباراة الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة امام جوانينغ غالاكسي البوتسواني” المقررة يوم السبت على ملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة الثانية بعد الظهر.

واوضح راضي الجعايدي خلال ندوة صحفية عقدها يوم الجمعة بقاعة المؤتمرات الصحفية بملعب حمادي العقربي برادس ان “مباراة الغد سيكون شعارها رفع التحدي بالنسبة للترجي الرياضي بعد فترة من توقف المقابلات الرسمية ناهزت الشهرين وكذلك في ظل تداعيات وباء كوفيد-19 في بعض الاحيان”.

وتابع “ازاء هذه الظروف، حاولنا وضع استراتيجية تقوم على العمل الفردي الخاص بمختلف الخطوط وكذلك تطوير الاداء العام في ظل غياب 7 لاعبين كانوا في التزامات دولية مع منتخبات بلدانهم وهذا عنصر ايجابي في حد ذاته باعتبار ان هؤلاء اللاعبين يتمتعون بجاهزية عالية، كما سعينا خلال فترة توقف البطولة لمنح الفرصة لعدد من العناصر الشابة للوقوف على احقيتها بالانتماء لفريق الاكابر”.

واضاف مدرب الترجي الرياضي في ذات الصدد “لقد كان هاجسنا الرئيسي المحافظة على النسق وضمان الجاهزية البدنية لهذا خضنا مجموعة من المباريات الودية للارتقاء بالمستوى اللياقي لكل اللاعبين الى اعلى الدرجات”.

وحول الانتدابات الاخيرة التي قام بها الترجي الرياضي، اشار راضي الجعايدي الى ان “التعاقدات كانت موجهة بدقة وهي تلبي الحاجيات الفنية للفريق وهذا ما سيساعدنا على حسن التعامل مع مختلف الرهانات المرتقبة بداية من لقاء الغد اذ ستكون كل العناصر على ذمة الاطار الفني باستثناء المدافع الجزائري عبد القادر بدران الذي سيحتجب بفعل اصابة تعرض لها في الفترة الاخيرة”.

وبخصوص مميزات جوانينغ غالاكسي، اكد اللاعب السابق لاندية بولتون وبيرمنغهام وساوثمبتون الانقليزية ان “المنافس البوتسواني يتمتع بطموح جارف لتحقيق نتائج طيبة واحداث المفاجاة وهو فريق لا يمكن توقع طريقة تعامله مع لقاء الغد لذلك فان المسؤولية ستكون مناطة بعهدتنا. يتوجب علينا عدم ترك الفرصة للخصم لكسب الثقة في امكانياته. لابد ان نمسك بزمام المبادرة منذ البداية لضمان اوفر حظوظ تحقيق الفوز”.

ومن جانبه، اوضح المدافع المخضرم خليل شمام ان “كل اللاعبين يحدوهم حماس كبير للعودة الى اجواء المنافسات الرسمية من بوابة رابطة ابطال افريقيا بعد توقف ناهز الشهرين” مبينا ان حجم انتظارات جماهير “الاحمر والاصفر” كبيرة للوقوف على مدى تطور فريقها.

وحول المواجهة امام غالاكسي البوتسواني، اشار خليل شمام الى انها ستكون صعبة بما انه لا وجود لفريق متواضع في دور المجموعات خاصة وان المنافس يتسلح بالطموح بعد ازاحته لنادي سيمبا التنزاني في الدور السابق وبالتالي سنتعامل مع اللقاء بمنتهى الجدية من اجل اثبات جاهزية الترجي في هذه الفترة بعد العمل الكبير الذي قمنا به خلال فترة توقف نشاط البطولة ولن نرضى سوى بالانتصار لضمان انطلاقة موفقة في هذا الرهان القاري المتجدد”.