المنستير: حالتا وفاة و199 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد

سجلت الدوائر الصحية بمعتمديتي قصر هلال والمكنين من ولاية المنستير، التصريح بحالتي وفاة إضافيتين بفيروس كورونا المستجد بتاريخ 9 فيفري الجاري، ليرتفع العدد الجملي للوفيات بالجهة الصحية بالمنستير منذ بداية الجائحة إلى 1092 وفاة، وفق ما أعلنت عنه اليوم الجمعة، الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وتطور مجموع الإصابات بفيروس كورونا بالجهة الصحية بالمنستير في الفترة مارس 2020-9 فيفري الجاري إلى 56 ألفا و20 إصابة، من بينها 199 إصابة إضافية، منها 68 إصابة بمعتمدية المنستير.

وبلغ بتاريخ 9 فيفري الجاري عدد الحالات النشطة 7709 حالة نشطة، والحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد المقيمة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بالجهة، 80 حالة، من بينها 10 حالات مقيمة بقسم الإنعاش والعناية المركزة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير.

وارتفعت، في المقابل، حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد إلى 47 ألفا و219 حالة، من بينها 780 حالة شفاء إضافية مصرح بها بتاريخ 9 فيفري الجاري.