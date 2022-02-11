المهدية: وفاة 3 مصابين وتسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كشفت نتائج التحاليل المخبرية لـ411 عينة، صدرت الجمعةبالدائرة الصحية لولاية المهدية، عن وفاة ثلاثة مصابين، وتسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 50 بالمهدية (مع حالة وفاة) و25 بالجم (مع حالة وفاة) و14 بشربان و8 بكل من الشابة وهبيرة و7 بملولش و6 بدائرتي قصور الساف والسواسي (مع حالة وفاة) وإصابة واحدة بسيدي علوان.

وارتفع العدد الجملي لحالات الشفاء، منذ ظهور الوباء، إلى 30 ألفا و415 من أصل 34 ألفا و163 إصابة رصدت في الجهة من بينها 855 حالة وفاة و2893 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 159 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي من بينهم 52 انتفعوا بالجرعة الأولى و19 بالجرعة الثانية و88 بالجرعة الثالثة.

وبلغ إجمالي المنتفعين بجرعة واحدة، منذ انطلاق عمليات التطعيم، 233 ألفا و999 فردا، وهو ما يمثل 18ر53 بالمائة من سكان المهدية، فيما عادل عدد الملقحين بصفة كاملة 204 آلاف و486 مواطنا (47ر46 بالمائة).

وتتواصل نسبة إشغال أسرة الانعاش بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر عند 100 بالمائة، فيما انخفض عدد المصابين المقيمين بمستشفيات الجهة إلى 51 فردا.