وزارة الشباب والرياضة لا تمانع من عودة الجماهير الى الملاعب عند استئناف نشاط البطولة

أفاد كمال قديش أن وزارة الشباب والرياضة لا تمانع من عودة الجماهير إلى الملاعب عند استئناف نشاط بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بعد أن سمحت للنوادي في المباريات الدولية والقارية بدخول الجماهير بنسبة 50 بالمائة.

ومن جهة اخرى، أوضح كمال دقيش في تصريح ل”وات” بمناسبة زيارة العمل التي أداها يوم الجمعة إلى ولاية زغوان لمعاينة وضعية

المنشآت الرياضية والشبابية بعدد من المؤسسات التربوية والفضاءات الشبابية بالناظور أن بعض المنشآت في حاجة ملحة إلى الصيانة والترميم نظر لتداعي بناياتها مشيرا الى أن الوزارة ستقوم بالإصلاحات اللازمة بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما أعلن أن وزارة الشباب والرياضة بصدد الإعداد لإبرام اتفاقية شراكة مع وزارة التربية تتضمن استغلال المنشآت الرياضية بالمؤسسات التربوية من طرف العموم خارج أوقات الدراسة وذلك في إطار مشروع “رياضة المواطنة”.

هذا واطلع وزير الشباب والرياضة بالمناسبة على سير تقدم الإستشارة الوطنية التي تحتضنها دار الشباب بالزريبة.