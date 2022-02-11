الهايكا توقف برنامج “هل تجرؤ؟” على قناة “قرطاج+” نهائيا

قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 فيفري 2022، إيقاف برنامج “هل تجرؤ؟” الذي يتم بثّه على القناة التلفزية الخاصة “قرطاج +”، بصفة نهائية.

وأوضحت الهايكا أن قرار الإيقاف مردّه “الخرق الجسيم” الذي تضمنته حلقة 30 جانفي 2022 من البرنامج والذي تمثل في “المس من كرامة الإنسان وشرفه وحياته الخاصة”.

كما قرر مجلس الهيئة عدم إعادة بث الحلقة موضوع القرار وسحبها من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، داعيا القناة إلى “الالتزام بتنفيذ قرار الهيئة وعدم الالتفاف عليه بأي شكل من الأشكال، بما من شأنه أن يعرضها إلى العقوبات الواردة بالمرسوم 116 لسنة 2011”.

وذكرت الهايكا في حيثيات قرارها أنها تلقت شكاية من فنانة تونسية، بتاريخ 26 جانفي 2022، مفادها بأنه في إطار بث الومضة الإعلانية لبرنامج “هل تجرؤ؟” تم ذكر إسمها وصفتها، كفنانة مشهورة، “من طرف ضيف البرنامج (صلاح مصباح) ووصفها بأبشع النعوت والصفات وتم اتهامها بالقيام بتصوير فيديو إباحي مع شخصية سياسية خدمة للنظام السابق واتهامها بالتخابر دون أن يتدخل مقدم البرنامج وقد طلبت الشاكية منع بث الومضة الإعلانية المذكورة على اعتبار أن مضمونها فيه مس من كرامتها وسمعتها وحياتها الخاصة”.