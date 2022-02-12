وفاة شخص في بريطانيا بسبب وباء جديد

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، أمس الجمعة، عن تسجيل حالة وفاة بمرض يعرف بـ”حمى لاسا”.

وقالت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا إن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة المصابة بحمى “لاسا” في البلاد وصل الآن إلى 3 حالات.

وبحسب شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، فإن المصابين الثلاثة بـ”حمى لاسا” ينتمون إلى عائلة واحدة عادت، مؤخرا، من غرب إفريقيا.

ويعاني المصابون من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا مثل الحمى والصداع والتهاب الحلق وآلام العضلات وكذلك الإسهال والقيء..

وتعد حمى “لاسا”، وهي اضطراب صحي ذو منشأ حيواني، مرضا متوطنا في بعض مناطق غرب إفريقيا. وأوضحت الهيئة الصحية البريطانية، أنها تجري اتصالات مع الأفراد الذين خالطوا المصابين، من أجل تقييم وضعهم الصحي وإسداء نصائح لهم.

وتابعت أن الخطر الذي يمكن أن يحدق بالصحة العامة في بريطانيا من جراء هذه الإصابات يبقى في حدود منخفضة جدا.

ويؤدي هذا المرض إلى وفاة 5 آلاف شخص في العام، وتدرجه المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها ضمن الأمراض المتوطنة في مناطق من غرب إفريقيا.