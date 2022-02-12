آخر مستجدّات قضيّة الكوكايين التي تورّط فيها الفنان نور شيبة #خبر_ عاجل

من المنتظر أن يتمّ محاكمة الفنان نور شيبة أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بأريانة يوم الثلاثاء 15 فيفري الجاري من أجل تهمة حيازة مخدر الكوكايين بنية الاستهلاك.

ويجدر التذكير بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة كانت وافقت على قرار قاضي التحقيق بتفكيك القضية المتعلقة بالكشف عن شبكة لتعاطي واستهلاك وترويج مخدر الكوكايين والموقوف على ذمتها أكثر من 10 متّهمين من بينهم فنان معروف، وفنانة (راقصة) وابن حارس دولي سابق في كرة القدم ولاعب دولي سابق في كرة القدم ويعمل قبل إيقافه ككرونيكور ببرنامج رياضي على قناة تلفزية، بالإضافةإلى صاحب مطعم سياحي بجهة قمرت وغيرهم.

وحسب قرار التفكيك فقد تقررت إحالة المتهمين بالاستهلاك والحيازة بنية الاستهلاك على أنظار الدائرة الجناحية بمحكمة أريانة لمحاكمتهم يوم الثلاثاء القادم ومن بينهم مثلما أشرنا إليه الفنان المعروف وسبعة متهمين اخرين .